2026 yılına Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava ile girildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde önümüzdeki günlerde etkili olacak hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ:

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.