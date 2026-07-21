ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Ersoy, adayları, ailelerini ve öğretmenleri tebrik ederek sonuçların hayırlı olmasını dilerken, 2026 YKS şampiyonlarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebiliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi üniversite tercih sürecine çevrildi.

Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebiliyor.