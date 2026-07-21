Bursa Osmangazi Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Emek Yetenek Evi'nde yürüttüğü ücretsiz LGS hazırlık kurslarıyla öğrencilerin sınav maratonuna güçlü bir destek sundu.

BURSA (İGFA) -Bir yıl boyunca akademik eğitimden sosyal etkinliklere kadar her alanda öğrencilerin yanında olan Osmangazi Belediyesi, tercih döneminde de uzman eğitmenleriyle gençlerin gelecek planlamalarına rehberlik ediyor.

Gelecek nesillerinin gelişimini merkeze alan Osmangazi Belediyesi, çocukların ve gençlerin geleceğine yön veren projeleriyle eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor.

Öğrencilerin kaliteli eğitime ücretsiz erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen LGS hazırlık kurslarıyla, haftanın belirli günlerinde öğrencilere temel derslerin eğitimleri veriliyor.

Bu kapsamda yer alan Emek Yetenek Evi'nde gerçekleştirilen ücretsiz LGS hazırlık kurslarında, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri bir yıl boyunca yoğun bir eğitim programına katıldı.

Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce gibi temel derslerde eğitimler verilerek, öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanması hedeflendi.

Aynı zamanda düzenlenen sosyal etkinlikler, geziler ve motivasyon çalışmalarıyla sınav sürecinin oluşturduğu stres azaltılırken, öğrencilerin sosyal gelişimleri de desteklendi.

Bir yıllık yoğun hazırlık sürecinin ardından LGS sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, şimdi ise tercih heyecanı yaşıyor. Osmangazi Belediyesi ise öğrencileri bu önemli süreçte de yalnız bırakmazken, yıl boyunca eğitimlerine rehberlik eden öğretmenler, tercih döneminde öğrencilerle birebir ilgilenerek puanlarına ve hedeflerine en uygun liseleri belirlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.

'AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZE FAYDALI OLMAK'

Kursların öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra gelecek hedeflerine ulaşmalarında önemli rol oynadığına işaret eden eğitmenlerden Mehmet Faruk İlkhan, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kurslarının ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yoğun bir şekilde öğrencileri sınava hazırladıklarını vurgulayan İlkhan, sözlerine şu şekilde devam etti: 'Tamamen dershane formatında, ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize bu hizmeti sağlıyoruz. Amacımız öğrencilerimize faydalı olmak ve onların iyi yerlere gelmeleri. Öğrencilerimize iyi bir liseye gitmeleri ve akabinde iyi bir üniversite kazanmaları için 5 branş öğretmeni olarak yardımcı oluyoruz. Bizlere bu imkanları sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz.'

'BİZİM İÇİN GÜZEL BİR DESTEK ORTAMI OLDU'

LGS hazırlık sürecinde kurslardan faydalanan öğrenciler de aldıkları eğitim ve gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haftada üç gün eğitim aldıklarını belirten kurs öğrencilerinden Ahmet Efe Ünal, 'Hiçbir zorluk yaşamadan, rahat bir eğitim alıyoruz. Sosyal aktiviteler de yaptık, gezilere gittik. LGS'de herkes elinden geleni yaptı, şimdi tercihlerimizi yapıyoruz' diye konuştu.

Bir başka öğrenci İsmail Aras, 'Burada bir sene boyunca 5 dersin eğitimini aldık, sosyal aktiviteler yaptık. Çok fazla stres yaşamadan, güzel bir destek ortamı oldu bizim için. Hocalarımızın sayesinde bir sürü eksiğimle alakalı sorular çözdüm ve LGS'de bu eksiklerimi tamamlamanın güzel sonuçları oldu' ifadelerini kullandı.

'HOCALARIMIZ ÜZERİMİZE ÇOK DÜŞTÜLER VE YARDIMCI OLDULAR'

Çok güzel bir eğitim süreci yaşadıklarının altını çizen başarılı kurs öğrencisi İnci Ceren Ülkü, 'Hocalarımızın bize desteği yürekten geliyordu, biz de onları çok seviyoruz. Aynı zamanda belediyemizin sosyal aktiviteleri yüksekti, güzel geziler yaptık, eğlendik. Bütün bir yıl boyunca stresimizi olabildiğince azaltmaya çalıştılar' yorumunu yaptı.

14 yaşındaki Esma Gül Kaya da, 'Hocalarımız bir yıl boyunca gerçekten üzerimize çok düştüler, çabalamamıza yardımcı oldular. Burada eğitim almak çok güzeldi.' değerlendirmesinde bulundu.

Aynı yaştaki bir başka öğrenci Asmin Sare Kotan ise, 'Burada sadece eğitim görmedik, hocalarımızla arkadaş olduk, yeni arkadaşlar edindik. Yeni etkinlikler yaptık, oyunlar oynadık, stresimizi azalttık. Çözemediğim konuları öğrenmeme hocalarım yardımcı oldu, okulda anlayamadığım konuları pekiştirdim. Tercih dönemi çok daha stresli ama öğretmenlerimiz bu konuda yardımcı oldular' şeklinde konuştu.

Bir yıl boyunca Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kursta sergiledikleri azmi, sınavlarına yansıtarak başarı elde eden 5 öğrenci, desteklerinden ve kendilerine bu imkanı tanımasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.