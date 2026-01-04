İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 14 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 398 tabanca, 175 av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada jandarma tarafından 14 il merkezinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarının sonuçlarını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 202 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalarda 4 kaçak silah imalathanesinin de deşifre edildiğini belirterek, 'Bu operasyonlarla hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik' dedi.

Operasyonlar, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya illerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütüldü.

Bakan Yerlikaya, 'Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.