İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025’in ilk yarısında trafik ekiplerinin 102 bin 725 alkollü sürücüye işlem yaptığını, 5-12 Haziran’da ise 3,6 milyon araç denetiminde 403 bin araca cezai işlem uygulandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin alkol etkisinde araç kullanımıyla ilgili 102 bin 725 sürücüye işlem yaparak sürücü belgelerini geçici olarak geri aldığını duyurdu.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, hususi araçlarda 0.50 promil, diğer araçlarda ise 0.20 promil üzeri alkolle araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor” uyarısında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1934155247829594406

HAFTALIK DENETİMLERDE 403 BİN ARACA İŞLEM

Bakan Yerlikaya, 5-12 Haziran 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 3 milyon 647 bin 742 aracın denetlendiğini belirtti.

Denetimlerde; Çakar lamba kullanan 27 sürücüye, Hız ihlali yapan 110 bin 222 sürücüye, Periyodik muayenesi olmayan 29 bin 762 araca, Emniyet kemeri takmayan 23 bin 141 sürücüye, Sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 316 kişiye, Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 411 araca ve diğer ihlallerle birlikte toplam 403 bin 49 araca/sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerinin sevdikleri ayırmak değil, kavuşturmak için yapıldığını vurgulayarak, sürücüleri kurallara uymaya çağırdı.