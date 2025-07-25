2025 yılının ilk altı ayı, otomotiv sektöründe dikkat çekici bir performansla tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin ikinci el ve sıfır araç satış verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, 2025’in ilk yarısında gerçekleşen toplam ikinci el otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %7,8 artış gösterdi. 2025 yılının ilk yarısında sıfır otomobil satışları, 2024’ün aynı dönemine kıyasla %17,3 oranında yükseldi. Buna karşılık, 2025’in ilk altı ayında gerçekleşen toplam ikinci el araç satışları, 2024 yılının ikinci yarısıyla karşılaştırıldığında %10,3 oranında geriledi. Öte yandan, 2025’in ilk altı ayında gerçekleşen toplam sıfır otomobil satışları, 2024’ün ikinci yarısıyla benzer seviyelerde seyretti.

Durağan Başlayan Yıl, Fiyat Artışıyla Devam Etti

2025 yılının ilk yarısında ikinci el araç fiyatları yükseliş trendine girdi.

Yılın ilk iki ayında gözlemlenen duraklamanın ardından, fiyatlar art arda dört ay boyunca yükselmeye devam etti ve %7,8 oranında artış yaşandı. Aynı dönemde döviz kurundaki hareketlilik de dikkat çekti; 2025’in ilk altı ayında dolar, Türk Lirası karşısında %12,7 oranında değer kazandı.

“İkinci El Pazarı Gücünü Korumaya Devam Ediyor, Yıl Sonunda %4-5 Büyüme Bekliyoruz”

2025’in ilk altı ayına dair değerlendirme yapan VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şunları söyledi: “2025’in ilk 6 ayında otomotiv pazarında, hem makroekonomik etkiler hem de tüketici davranışlarındaki değişimle şekillenen çift yönlü bir hareketlilik yaşandı. Oldukça durağan bir ilk çeyrekten sonra hem fiyat hem de talep açısından ilk altı ay toplamının performansını yukarı çıkaran bir ikinci çeyrek gözlemledik. İkinci el araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7,8 artarken, 2024’ün ikinci yarısına kıyasla %10,3 düşüş gösterdi. Özellikle faiz oranları, krediye erişim koşulları ve ekonomik beklentiler gibi faktörler tüketicilerin alım kararlarını doğrudan etkiliyor. Yılın kalanında bu ivmenin devamıyla birlikte yılı %4–5 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.