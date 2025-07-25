TBMM’de kabul edilen ve 24 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7554 sayılı kanun, maden ve çevre yasalarında değişiklikler getiriyor. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, yasanın yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağını, ancak orman ve tarım arazilerindeki yatırımlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun görüşmeler sonrası kabul edilen 7554 sayılı kanun, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerini sadeleştirerek yenilenebilir enerji yatırımlarını kolaylaştırıyor. ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, yasanın ÇED raporunu ön şart olmaktan çıkardığını ve diğer izin süreçlerinin eşzamanlı başlatılabileceğini belirtti.

“BÜROKRASİ AZALIYOR, YATIRIMLAR HIZLANIYOR”

Başkan Kalaycı, ÇED süreçlerindeki sadeleşmenin kamu kaybı yaratmadan enerji yatırımlarını hızlandıracağını ifade etti.

“Artık yatırımcılar, ÇED başvurusu devam ederken diğer süreçlere başlayabilecek. Bu, bekleyen yatırımların sahaya inmesini hızlandıracak. Rüzgâr enerjisinde proje süresi 5 yıldan 2 yıla inecek, Avrupa’daki birçok ülkeden daha iyi bir konuma geleceğiz” dedi.

Elektrik piyasasındaki tavan fiyat uygulaması ve dağıtım-iletim bedellerindeki değişikliklerin satış fiyatlarını baskıladığını belirten Kalaycı, bu konuda atılacak olumlu adımların yabancı yatırımcıların ilgisini artıracağını vurguladı.

Türkiye’nin 2035’e kadar rüzgâr ve güneşte 120 bin MW kurulu güç hedeflediğini hatırlatan Kalaycı, bunun için her yıl 3 bin MW rüzgâr ve 5 bin 500 MW güneş enerjisi kapasitesinin devreye alınması gerektiğini belirtti.

ORMAN VE TARIM ARAZİLERİNE ÇEKİNCE

Yasanın 15. maddesiyle orman vasıflı arazilerde rüzgâr ve güneş enerjisi tesislerinin kurulmasının kolaylaştırıldığını ifade eden Kalaycı, bu konuda çekinceleri olduğunu söyledi. “Orman ve tarım arazilerinde güneş enerjisi santrali kurulmasını doğru bulmuyoruz. 2020’de İzmir Karaburun’da zeytinlik kesilerek yapılan santrale karşı çıkmıştık. Orman alanlarının yapılaşmaya açılmadan korunması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Kalaycı, son yıllarda İzmir’de 25 bin hektar orman ve mera alanının yandığını hatırlatarak, bu alanların vasıflarını koruyarak rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.

Acele Kamulaştırma ve Hassasiyet ÇağrısıKalaycı, yasanın acele kamulaştırma süreçlerini hızlandırdığını, ancak özellikle Ege Bölgesi’ndeki yatırımlarda kamu otoriteleri ve yatırımcıların hassas davranması gerektiğini belirtti.

ENSİA, yatırımların doğaya zarar vermeden, çevresel ve teknik uygunluk şartlarına uygun şekilde yapılmasını savunuyor.