İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteği sunuyor. 51 ana kategori ve 117 alt kategoride heyecanın dorukta olacağı yarışmaya son başvuru süresi 20 Şubat.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2025 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Bu yıl yeni adresi İstanbul olan TEKNOFEST, 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL’den fazla malzeme desteğiyle heyecanı yeniden zirveye taşıyor.

Geleceğin teknolojilerini şekillendirmek isteyenler için yarışma başvuru süresi 20 Şubat’a kadar devam ediyor.

2025 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST, bu kez İstanbul’da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2025 yılında 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmalarına başvurular, 20 Şubat’a kadar devam edecek.

TEKNOFEST 2025’te, gençlerin heyecanla beklediği Roket Yarışması, Model Uydu Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışması, Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması ve Blokzincir Yarışması gibi 51 farklı kategoride teknoloji yarışması sahne alacak. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak Su Altı Roket

Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yepyeni

fırsatlar sunacak. Yarışmalar, İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek ve teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sağlayacak.

2018 yılından bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi olan TEKNOFEST, bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2025’te de ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvuru yapma fırsatı bulacak. İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 kapsamında teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat’ta sona eriyor. Geleceğin mimarları arasında yer almak ve teknolojinin