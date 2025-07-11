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Tercih süreci, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025’te açıklanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları, okul numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını sorgulayabilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sonuçlarla birlikte, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı gün yayımlandı.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10:00 itibarıyla MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.