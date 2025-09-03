ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi Oturumları için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgeleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada;

13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra, aynı tarihte Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan ssonra, 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.