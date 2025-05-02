ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemlerini tamamladı.

Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.

Ayrıca, adaylar için, cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları da https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açık kalacak.