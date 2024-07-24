Ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yılın 6'ncı toplantısı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Politikaların etkin koordinasyon içinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) altıncı toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, toplantı ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

EKK'nun toplantısında; 2024-2026 dönemini içeren OVP’de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile temel önceliklerimizi koruyarak Eylül ayında yayımlamayı planladığımız 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’nin hazırlık süreci değerlendirilirken, iklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınarak önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edildi.

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın da ele alındığı toplantıda, EKK'nın işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar da değerlendirildi.