Ülkemizde, Mikromobilite alanında bir ilk: FIAT, Voltify iş birliğiyle, çevre dostu ve kompakt ürünü Topolino için abonelik modelini devreye alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Toplumun değişen ihtiyaçlarına ve en iyi müşteri deneyimine yönelik mobilite çözümleri geliştirmeye devam eden FIAT, Topolino modeli için Voltify ile iş birliği yaparak abonelik modelini devreye alacak. Mikromobilite alanında ülkemizde bir ilk olan bu yenilikçi uygulama, kullanıcıların risk almadan, esnek kullanım şartları ve uygun bir maliyetle Topolino'yu deneyimlemelerine olanak sağlayacak.

FIAT ve Voltify’ın sunduğu abonelik modeli ile kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralamanın en iyi özellikleri bir araya getiriliyor. Abonelik modelinde, operasyonel kiralamada yer alan tüm hizmetler kapsam dahilinde olurken, 2 veya 3 yıla varan uzun dönem kontrat bağlayıcılığı ortadan kalkıyor.

FIAT ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan Voltify’ın sundukları esnek abonelik modeli, kullanıcıların Topolino'yu ihtiyaçlarına göre kullanmalarına olanak tanıyacak.

Bu model ile kullanıcılar Topolino modelini deneyimleme imkanı bulurken, araç sahibi olmanın getirdiği masraflardan muaf olacak. Otomobil kullanımında kolaylık ve esneklik sağlayan abonelik modeli kapsamında Topolino’ya, aylık 19.900 TL + KDV’den başlayan ve abonelik döneminde değişmeyen fiyatlarla ulaşılabilecek.

FIAT Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç, bu yeni iş birliği hakkında şunları söyledi: "FIAT markası olarak, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik adımlarımızı hızlandırıyoruz. Voltify ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, Topolino'nun çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Araç sahipliğine alternatiflerden biri olan abonelik modeli ile kullanıcılarımıza esneklik ve konfor sunarak, şehir içi ulaşımı daha erişilebilir ve sürdürülebilir kılma yolunda bir adım daha atıyoruz.

Voltify CEO'su Mehmet Yiğit ise, "FIAT ile yaptığımız bu iş birliği, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin

kapılarını aralıyor. Topolino'nun çevre dostu ve kompakt yapısı, Voltify'ın esnek abonelik modeli ile birleşerek kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim sunacak. Bu iş birliği, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan bağlılığımızın bir göstergesidir." dedi.