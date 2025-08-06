Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikleri 6 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de duyurdu. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için 15 bin TL’den 150 bin TL’ye, diğer belgeler için de benzer oranlarda yükseltmeler yapıldı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklikler, 4 Kasım 2010 tarihli ve 27749 sayılı yönetmeliği kapsıyor.

Yönetmelikte, “tütün mamulü kutularını” ifadesi “kutuyu” olarak sadeleştirildi ve “tütün mamulü üreticisi şirket/firma tarafından” ibaresi kaldırıldı. “Filtre” (nikotin tutan sigara ucu) ve “piyasaya arz ambalajı” (iç ambalajdan koliye kadar tüm ambalajlar) tanımları yönetmeliğe dahil edildi.

Üretim tesislerinde farklı kategorilerde üretim için Bakanlık izni zorunlu hale getirilirken, ortak makine ve alan kullanımı yasaklandı.

Ürün izleme sistemi kurulumunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile koordinasyon zorunlu kılındı. Ek hammadde ve mamul ambarları için Bakanlık izni şartı getirildi, ancak mevcut ambarlar için eski bildirimler geçerli sayılacak.

BAŞVURU BEDELLERİ ARTIRILDI

Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için 15 bin TL’den 150 bin TL’ye, diğer belgeler için de benzer oranlarda yükseltmeler yapıldı.

Yönetmeliğin ihraç ambalajı ve bazı fıkralar 6 Kasım 2025’te uygulanacağı bildirildi.

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