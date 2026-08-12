Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.