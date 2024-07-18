ÖSYM, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Bugün başlayan KPSS Ortaöğretim’e başvuruların 30 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

ÖSYM, 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuruların ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacağı belirtilerek, DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim’e başvuraraksınava girmeleri gerektiği duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan duyuruda adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yada ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceğini belirtti.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu’nda yer alırken, sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerektiği kaydedildi.

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