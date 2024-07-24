Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında lisanslı sporcular arasında gerçekleşecek turnuva için tarih 12-15 Eylül 2024 olarak belirlendi.KAYSERİ (İGFA) - Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri eğitim, sağlık, turizm, tarım ve hayvancılık, sanayi ve ticaret, bilim, kültür-sanat ve spor alanlarında merkez haline getirme doğrultusunda proje ile yatırımlarını aralıksız sürdürürken, bu gayretlerin meyvelerini de almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gayret ve girişimleri neticesinde ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Kayseri, tam donanımlı tesisleri ile ulusal ve uluslararası dev spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir’in sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de düzenlenecek turnuva Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortlarında lisanslı sporcular arasında gerçekleşecek.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na tenis.i-kort.ttf.org.tr/home.seam internet adresinden alınan kayıtlar 4 Temmuz’da başlarken, kayıt için son tarih 3 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından millet bahçesi içerisinde hizmete sunulan tam donanımlı spor tesislerinden biri olan tenis kortları, sporsever Kayserilileri ağırlamasının yanı sıra ulusal ve uluslararası tenis organizasyonlarına da ev sahipliği yaparak hem sporculara 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de unutulmaz bir deneyim sunuyor hem de kentin tanıtımına katkı sağlıyor.