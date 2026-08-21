Jandarma ekiplerinin 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde, 62 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 milyon 747 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edilirken, gözaltına alınan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda 20 ilde uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara 660 narkotik ve asayiş ekibi ile 3 bin 960 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de operasyonlarda görev aldı.

580 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı ekildiği belirlenen 6 milyon 747 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Çalışmalar kapsamında 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE YASA DIŞI EKİM AĞI

Bakanlığın açıklamasına göre yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları ve sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi. İçişleri Bakanlığı, operasyonların uyuşturucu madde satıcıları, imalatçıları ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, operasyonlarda görev alan jandarma personeli ile ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

20 İlde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;

-580 kg uyuşturucu madde ile

-62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

-6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.: pic.twitter.com/UsEzWPQ1sC — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 21, 2026