Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026'nın ilk 7 ayında 3 bin 901 operasyonda 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Yakalamaların değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yılın ilk 7 ayına ilişkin verileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2026'nın ocak-temmuz döneminde 3 bin 901 farklı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda ele geçirilen ticari eşya ve uyuşturucu maddelerin toplam değeri 71 milyar 913 milyon liraya ulaştı. Böylece yakalama değerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış kaydedildi.

41,3 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. İlk 7 ayda; 41,3 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 727 bin makine aksamı, 923 bin 858 elektrik-elektronik eşya, 4 milyon 865 bin tıbbi malzeme yakalandı.

Ekiplerin operasyonlarında ayrıca tütün mamulleri, akaryakıt, tekstil ürünleri ve tarihi eserler de dahil olmak üzere çok çeşitli kaçak ürünlere el konuldu.

TEMMUZDA 8,1 MİLYAR LİRALIK YAKALAMA

Gümrükler Muhafaza ekipleri yalnızca temmuz ayında ise 469 farklı operasyonda 8 milyar 165 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladı.

Temmuz ayındaki yakalama değeri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. Operasyonlarda 3,3 ton uyuşturucu madde, 73 bin 347 tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt ve 84 araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, operasyonların gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelin çalışmalarıyla yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin yalnızca ekonomik kayıpların önlenmesi açısından değil; haksız rekabetin engellenmesi, toplum sağlığının korunması ve suç örgütleriyle mücadele bakımından da önem taşıdığı vurgulandı.

Bakanlık, özellikle uyuşturucu ve toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlere karşı mücadelenin 7 gün 24 saat sürdürüleceğini bildirdi.