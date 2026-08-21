Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova ve Antalya'da arıtılmadan deşarj edilen atık suları tespit etti. Çınarcık Belediyesi, Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne toplam 7 milyon 970 bin TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Yalova ve Antalya'da çevre kirliliğine neden olan atık su deşarjları tespit edildi.

Denetimlerde, Yalova Çınarcık'ta Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan kanalizasyon hatlarında 4 farklı bacadan arıtılmamış atık suların taştığı ve Marmara Denizi'ne deşarj edildiği belirlendi.

Aynı bölgede bulunan Mavi Deniz Atıksu Arıtma Tesisi'nin çalışmadığı, terfi merkezinde biriken atık suların ise arıtılmadan Teşvikiye Deresi'ne bırakıldığı tespit edildi.

KAŞ'TA DA ARITILMAMIŞ ATIK SU TESPİT EDİLDİ

Bakanlık ekiplerinin Antalya'nın Kaş ilçesi İnceboğaz bölgesindeki denetimlerinde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait terfi istasyonundan arıtılmamış atık suyun deşarj edildiği belirlendi.

Çevre Kanunu kapsamında yapılan işlemler sonucunda, çevre kirliliğine neden oldukları tespit edilen Çınarcık Belediyesi, Mavi Deniz Atıksu Arıtma Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'ne toplam 7 milyon 970 bin TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.