İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik son 5 günde 20 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 78'i tutuklanırken, 30 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 il merkezli operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 78'i tutuklanırken, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinde para transferlerine aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklam faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlarda ayrıca bazı şüphelilerin çevrim içi ortamda çocuklara yönelik müstehcen içerikler bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları ve sosyal medya platformları ile oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım ve ürün satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı'



20 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan: pic.twitter.com/EdPe0e7tvo Araç muayenesinde kart komisyonu tarih oluyor! İçeriği Görüntüle June 23, 2026

Siber suç şebekelerinin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları da tespit edilen suçlamalar arasında yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, 'Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz' denildi.