20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçlarının açıklandığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece altyapıda ve öğretmen atamalarında değil okullaşma oranlarında da tarihî nitelikte adımlar attıklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - 20 bin öğretmenin atama sonuçları açıklandı. Atamaları yapılan öğretmenler sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman vurguladığı bir gerçeği bugün tekrar hatırlatmak istediğini ifade ederek, 22 sene önce Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda eğitimi, hükûmetimizin de partimizin de politikalarının ilk sırasına koydukları belirterek, "Eğitime ayrılan bütçe 2002'de yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeydi. Bugün bu rakam yükseköğrenim dâhil 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı. Türk ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin imkân ve kaynakları genişledikçe, milletimizin refahı arttıkça, bunu her zaman en önce öğretmenlerimize ve eğitime yansıtmak temel düsturumuz oldu. Yeni derslik inşasından öğretmen atamalarına, fiziki altyapıdan müfredat reformlarına kadar her alanda büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Görevi devraldığımızda buranın altını çiziyorum, 367 bin olan derslik sayısı bugün resmî ve özel olmak üzere toplam 735 bine çıktı. Nereden nereye?" diye konuştu.

Son 20 yılda, 80 yılda yapılandan daha fazla derslik inşa ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimin altyapısını geliştirirken eğitimin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizi de elbette ihmal etmedik. Hükûmetlerimiz döneminde 800 bin öğretmen ataması yaptık. 2002'de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36, ortaöğretimde ise 30'du. Bu sayıyı ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye düşürmeyi başardık" dedi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da kayda değer bir ilerleme sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18 olan oranlar, bugün ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e ve ortaöğretimde ise 12'ye indi. Sadece bu veriler bile Türkiye'nin eğitim alanında 22 yılda yazdığı eşsiz başarı hikâyesinin en somut göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece altyapıda ve öğretmen atamalarında değil okullaşma oranlarında da tarihî nitelikte adımlar attıklarını belirtti.

Okullaşma oranının ilköğretimde yüzde 91'den yüzde 96'ya, ortaöğretimde ise yüzde 50'den yüzde 88'e yükseldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa kız çocuklarımız ile okulları arasında konan engelleri başta başörtüsü yasağı olmak üzere birer birer ortadan kaldırdık. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor, yakın tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Daha düne kadar bu ülkede kızlarımız, kılık kıyafetinden, başörtüsünden dolayı baskıya uğramamış, okuldan, üniversiteden atılmamış, kadınlar memuriyetten ihraç edilmemiş gibi yalan yanlış konuşuyorlar. Bu çevrelerin safsata dedikleri acıları, zulümleri, baskıları, yasakları, faşizmin her türlüsünü biz bizzat tecrübe ettik. İliklerimize kadar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimizin haklarını, itibarını ve mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı duruş sergiliyoruz" diyerek, hakikate gözlerini kapatmayanlar için sadece bu rakamların bile yeterli olduğuna inandığını dile getirdi.

"ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ VURGUSU"

Öğretmenlerin mesleki niteliklerini artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve onlara hak ettikleri itibarı kazandırmak için tarihî adımlar attıklarını dile getiren Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle çıkarılan Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmenlik mesleğini yasal zeminde özel bir statüye kavuşturduklarını kaydetti.

Öğretmenlere emekleri, sabırları, fedakârlıkları için millet adına şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerden öğrencilerine selamını götürmelerini istedi.

Programda İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müzik Topluluğu'nun icra ettiği Türk sanat müziği dinletisi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Millî Eğitim Bakanı Tekin, Üsküdar Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Gizem Aydın tarafından yapılan ve İstanbul'un fetih sahnesinin betimlendiği çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.