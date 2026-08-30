Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik 'Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu' ve 'Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu' materyalleri hazırlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihini, kültürünü ve değerlerini daha yakından tanımalarını amaçlayan yeni eğitim materyallerini kamuoyuyla paylaştı. Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'köklerden geleceğe' uzanan eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu' ile 'Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu' adlı materyallerle öğrencilerin millî, manevi ve kültürel değerleri tanımaları, tarihî ve kültürel miraslarıyla güçlü bağlar kurmaları ve Türk dünyasına ilişkin ortaklık bilinci geliştirmeleri hedefleniyor.

'TÜRK DÜNYASI BÜYÜK BİR AİLE'

Materyallerin ön sözünü kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk dünyasının ortak bir tarih, zengin bir kültür ve yüzyıllardır yaşatılan değerler etrafında buluşan büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Anadolu'dan Türkistan'ın geniş bozkırlarına uzanan coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının dilleri, destanları, gelenekleri, sanatları ve yaşam biçimleriyle köklü bir medeniyet mirası oluşturduğuna dikkat çeken Tekin, öğrencilerin bu ortak mirası tanımasının önemine işaret etti. Bakan Tekin, değerlendirmesinde 'Haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez' ifadesine yer verdi.

Bakanlık, hazırlanan materyaller aracılığıyla öğrencilerin Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yaşayan topluluklar arasındaki tarihî ve kültürel bağları keşfetmesini amaçlıyor.

Çalışmaların, öğrencilerin geçmişten gelen ortak mirası tanımalarının yanı sıra Türk dünyasına yönelik aidiyet ve ortaklık bilincini güçlendirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.