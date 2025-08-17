Asrın felaketi olarak anılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı, Sakarya Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle anıldı. Dualar, ilahi dinletileri ve deprem görüntüleriyle duygu dolu anların yaşandığı programa yoğun katılım oldu. Kentsel dönüşüm ve afet bilinci vurgusu ön plandaydı.SAKARYA (İGFA) - 17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’ni sarsan ve Sakarya’da büyük yıkıma yol açan 7.4 büyüklüğündeki depremin 26. yılı, Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anma programıyla hatırlandı.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi, o geceye dair anılar yeniden canlandı.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahi dinletileri ve deprem görüntüleri izlenirken duygu dolu anlar yaşandı.

“DEPREM DEĞİL, BİNALAR ÖLDÜRÜR”

Başkan Yusuf Alemdar, törende yaptığı konuşmada, “17 Ağustos 1999’un korku, endişe ve acısı hâlâ taze. On binlerce canımızı kaybettik, binlerce insan evsiz kaldı. Ancak unutmamalıyız: Deprem değil, binalar öldürür. Şehrimizi depreme dirençli hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yapan Alemdar, “Tedbirlerle can kayıplarını önleyebiliriz. Daha yeşil, sosyal ve dirençli bir şehir için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz” diye ekledi.

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, depremin hayatlarında bir milat olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşüm ve yatay mimari hayati önem taşıyor. Hükûmetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Kentsel Dönüşüm Seferberliği’ ile güvenli konutlar inşa ediyor. Belediyelerimiz bu konuda kararlı adımlar atıyor” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, “Deprem, Türkiye’nin değişmez gerçeği. Toplum ve devlet düzeyinde afet bilinci oluşturmak bir tercih değil, mecburiyettir. Farkındalık ve duyarlılık hayati önem taşıyor,” diyerek afet hazırlığının önemine dikkat çekti.

Demokrasi Meydanı’nda Sakarya İtfaiyesi, UMKE, Kızılay, İHH, 112 Acil, AFAD ve ilçe belediyeleri tarafından açılan stantlarda vatandaşlara afet hazırlığı konusunda bilgiler verildi.

Başkan Alemdar, stantları ziyaret ederek görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.