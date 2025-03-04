Şanlıurfa’da polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 16 yıldır aranan C.R., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.ANKARA (İGFA) - Jandarma Dedektifleri (JASAT) geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarından bir dosyayı da aydınlattı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2 kişinin ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1896872388534391074

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduklarını belirterek, "Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum" dedi.