İçişleri Bakanlığı, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ildeki “KUYU-37” operasyonlarında örgütü üyesi 270 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir başarıyla sürdürdüğü 'Kuyu' operasyonlarının 27'ncisi Adana merkezli 16 ilde gerçekleştirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 270 şüpheli yakalandı.

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 270 şüpheli ile ilgili; Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Silah Ticareti, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık, Suç Üstlenme, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Etme ve Kasıtlı Olarak Kamu Malına Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda: 43 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet AK-47 otomatik silah, 2 adet otomatik silah, 4 adet el bombası, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1855833077630587215