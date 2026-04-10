AKRA Gran Fondo Antalya, 'Yeşil Gelecek' temasıyla bu yıl 8'inci kez düzenleniyor. Organizasyon, zorlu tırmanış etapları ve uluslararası katılımla dikkat çekiyor.

Mesut IŞIK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan AKRA Gran Fondo Antalya, amatör yol bisikletçilerini bir kez daha bir araya getiriyor. AKRA Gran Fondo Antalya, 11-12 Nisan tarihlerinde 15 ülkeden 578 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

AKRA Hotels ana sponsorluğunda, Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim organizasyonunda düzenlenen yarış, bu yıl 'Yeşil Gelecek' temasıyla koşulacak. Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Güney Kore, Romanya, Rusya, Ukrayna, KKTC, Irak, Bulgaristan, Belçika ve Kazakistan'dan sporcular organizasyonda yer alacak.

ZORLU TIRMANIŞ İLK KEZ PROGRAMDA

Yarış, organizasyon tarihinde ilk kez düzenlenecek olan 17,81 kilometrelik tırmanış etabıyla başlayacak. Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak etap, Olympos Teleferik'te sona erecek. Sporcular, yer yer yüzde 16 eğime ulaşan parkurda 806 metrelik zorlu bir tırmanışla mücadele edecek.

ANA YARIŞLAR PAZAR GÜNÜ

Organizasyonun ana yarışları ise 12 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. 98 kilometrelik AKRA Parkuru saat 08.00'de, 48 kilometrelik AG Tohum Parkuru ise saat 08.30'da başlayacak. Her iki yarış da Olbia Parkı'ndan start alıp aynı noktada tamamlanacak. Ödül töreni ise saat 14.00'te düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına uygun olarak düzenlenen organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği ve yerel yönetimlerin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Sadece bir yarış olmanın ötesine geçen AKRA Gran Fondo Antalya, spor turizmi açısından da önemli bir rol üstleniyor. Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtan etkinlik, her yıl artan katılımcı sayısıyla bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

Yarış kapsamında Antalya genelinde bazı yollar belirli saat aralıklarında trafiğe kapatılacak. Organizasyon süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

AKRA Gran Fondo Antalya kapsamında trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:

'Deniz Caddesi, Şehit Polis Cemal Ilgaz Cd., Atatürk ve Demokrasi Bulvarı sabah 07.00 ile 09.10 arası, Kemer Yolu, Beldibi Jandarma Kavşağından geri dönüş (kısa parkur) 07.30 ile 10.40 arası, Antalya Kemer Yolu, Konyaaltı Bulvarı, 170. Sokak, 195. Sokak 07.30 ile 10.20 arası, Hurma Caddesi, Çandır Caddesi, Üçoluk Sokak, Altınkaya Üçoluk Yolu, Sığır Ereği Sokak, Ocacık Köyü Yolu 08.20 ile 12.00 arası, Kepez Sokak, Cumhuriyet Bulvarı 09.20 ile 13.00 arası, Şehit Er Mehmet Urman Caddesi, Kuzdere Köprüsü - Kuzdere Caddesi, Karabucak Küme Evleri, Kiriş Caddesi, Çalış Caddesi, Mustafa Ertuğrul Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Hasan Yılmaz Caddesi, Kemal Sunal Caddesi, Onno Tunç Caddesi, Deniz Caddesi 08.50 ile 13.45 arası, Cumhuriyet Bulvarı 08.50 ile 10.50 arası.'