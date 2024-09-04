Serge Ferrari Group’un düzenlediği Soltis Tour, 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul’da başlayacak. Şubat 2025’e kadar sürecek ve iki tırla yapılacak Avrupa turunda, 15 ülke ve 60 farklı noktada güneş koruma çözümleri sergilenecek.İSTANBUL (İGFA) - Hafif, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir ürün çözümleriyle yapı, endüstri, mobilya ve yatçılık gibi farklı sektörlerin fonksiyonel ve estetik ihtiyaçlarını karşılayan firma, Soltis Tour ile güneş koruma ürünlerini Avrupa’ya tanıtacak.

Eylül 2024’ten Şubat 2025’e kadar sürecek uluslararası tur, 15 ülke ve 60 farklı noktada güneş koruma profesyonelleriyle buluşacak. Bir önceki edisyonunda 3.000’den fazla profesyonel katılımcıya ev sahipliği yapan tur, bu kez 9.000’den fazla montajcı, üretici, mimar ve meslek profesyoneli ile bir araya gelmeyi hedefliyor. Turun başlangıcına ise ilk kez Türkiye ev sahipliği yapacak. Serge Ferrari tırlarının kapıları, ilk kez 9-10 Eylül’de Hilton Bosphorus Otel’de açılacak.

ÜÇ FARKLI KONSEPT AYNI TIRDA GÖRÜLECEK

Serge Ferrari, büyük ölçekli Avrupa tanıtım turunda daha gelişmiş bir deneyim sunmak için bu yıl iki tır kullanacak. Tırlardan biri markanın yeniliklerini ve teknik performansını sergileyen üç farklı konsept sunacak. “Dönüşüm” konseptinde kumaş üretiminde daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmasına yer verilecek. “Dış Mekan Güneş Kontrol Deneyimleri” konsepti ise kumaşların direnç, akustik ve şeffaflık gibi kıstaslar üzerinde performanslarının test edilmesine olanak tanıyacak. Bir diğer konsept “İç Mekan Güneş Kontrol Deneyimleri”nde markanın yeni iç mekan güneş kontrol sisteminin ilk tanıtımı yapılacak. Kullanılacak ikinci tır ise Serge Ferrari Group’un partner markalarına ev sahipliği yapacak.