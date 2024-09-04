Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustos ayı enflasyon oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 2.47 artarak yıllık yüzde 51.97’ye, ÜFE ise aylık yüzde 1.68 artarak yıllık yüzde 35.75’e geriledi. Ağustosta enflasyondaki aylık artışlar yavaşladı ve baz etkisiyle de yıllık TÜFE’de 9.8 puan, yıllık ÜFE’de ise 5.6 puan gerileme oldu. Beklentilere paralel olarak düşüş eğiliminin ağustosta da devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, TÜFE’de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama grubunun, okul sezonunun başlayacak olmasıyla, yüzde 11.34 ile eğitim, ÜFE’de ise en yüksek aylık artışın yüzde 6.10 ile elektrik, gaz, buhar ve enerjide olduğunu söyledi.