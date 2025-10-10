Dünyanın en önde gelen bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff'un İzmir Serbest Bölgesi'ndeki (İZBAŞ) fabrika yatırımı, törenle üretime başladı.

İZMİR (İGFA) - 1877 yılında Wilhelm Böllhoff tarafından kurulan şirketin dünya genelindeki 15'inci üretim tesisi olan İZBAŞ fabrikasının yatırım bedeli 2 milyar TL'yi bulurken, yılda 100 milyon adetin üzerinde gerçekleşecek üretimin tamamı, grubun Fransa ve Almanya'daki fabrikalarına ihraç edilecek.

İzmir iş dünyası temsilcileri ve şirketin paydaşlarının hazır bulunduğu açılış töreninde konuşan Böllhoff Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Michael Böllhoff, 25 ülkede 14 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdüren şirketin 15'inci tesisini Türkiye'de devreye almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

'AMACIMIZ İYİ BİR İŞVEREN OLMAK'

Böllhoff ailesinin şirketteki dördüncü kuşak temsilcisi olduğunu anımsatan Michael Böllhoff, Türkiye'deki yerel ekosistemle birlikte bölgesel tedarik zincirleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Sadece makinelere ve binalara değil, insanlara, bilgiye ve geleceğe de yatırım yapıyoruz. Meslek okulları ve üniversitelerle iş birliği yaparak, eğitim ve sürekli gelişim yoluyla değer yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir başarının ancak ortaklıkla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yerel kurumlarla ve komşularımızla yakın diyalog arayışındayız. Amacımız iyi bir işveren, adil bir iş ortağı ve topluma saygılı bir üye olmaktır' dedi.

'AVRUPA PAZARI İÇİN DAHA HIZLI BİR ROTA'

Türkiye'deki şirket kuruluşu 20 yıl öncesine dayanan şirketin, 2023 yılında aldığı yatırım kararını İZBAŞ'ta hayata geçirdiğini kaydeden Böllhoff, fabrikada yapılacak üretimin Avrupa ve Türkiye pazarları için daha hızlı ve kısa teslimat rotaları sağlayacağına dikkat çekti.