Sevgililer Günü haftasında online alışveriş cirosunun 200 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin ediliyor. Hediye çeşitliliğinin her geçen gün arttığı özel günler için bilişim uzmanları da siber saldırganların bu özel güne yönelik sahte, paravan e-ticaret sitelerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - E-ticaret satışları, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce artış göstermeye başladı. Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinin satışları, bir önceki haftalara göre ortalama yüzde 60 oranında yükseldi.

Sevgililer Günü haftasında online alışveriş cirosunun 200 milyar TL’ye ulaşacağını tahmin edildiğini belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, bu dönemde sevgi ekonomisinin hacminin her geçen yıl neredeyse iki katı kadar büyüdüğünü söyledi. Bu yıl seyahat, uçak, otel, araç kiralama gibi kategorilerdeki artışlarla beraber bu rakamın yükseleceğini tahmin ettiklerini belirten Çiğdemli, Türkiye geneli toplam online alışveriş cirosu 200 milyar TL’yi bulacaktır diye düşündüklerini kaydetti.

NE GİBİ HEDİYELER RAĞBET GÖRÜYOR?

Son yıllarda özellikle etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyeler yükselişe geçtiğini belirten Çiğdemli, "Başta kişiye özel ve isme özel hediyeler olmak üzere, mücevher, saat, takı, kozmetik, spor malzemeleri, parfüm, giyim, oyuncak, otomobil aksesuarları, teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, koleksiyon ürünleri ve iç çamaşırı kategorilerinde hareketlilik çok yüksek. 14 Şubat dönemi çikolata ve çiçek satışları da hareketlendi. Ayrıca Z kuşağının değer algısındaki farklılıklar da hediye seçimlerine yansıyor. Örneğin sevdiğinin adına dernek veya STK’lara bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da artık hediye olarak sunulabiliyor" diye konuştu.

SİBER SALDIRGANLARA DİKKAT!

Bu arada siber saldırganların 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik, sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturduklarına dikkat çeken Cenk Çiğdemli, vatandaşların bu özel günde internetten hediye alırken nereden aldığına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"Özellikle büyük kampanya ve indirim gibi vaatler ile tuzağa düşmekten kaçınmalı" diyen Çiğdemli, "Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Çok çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı. Siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı" diye konuştu.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Çiğdemli, bu konudaki uyarılarını ise şöyle sıraladı:

Sosyal medya hesapları üzerinden alışveriş yapılıyorsa, kapıda ödeme seçeneği dışında kredi kartı kullanılmamalı. Kullanılacaksa da mutlaka sanal kart oluşturulmalı ve o şekilde alışveriş yapılmalı.

SMS, Whatsapp veya E-posta reklamları üzerinden yönlendirilen alışveriş sitelerinin güvenilirliğini kontrol etmek için bilindik online pazar yerlerinde hesapları olup olmadığına bakılmalı. Varsa sosyal medya hesapları incelenmeli.

Yönlendirilen site profesyonel bir site değilse, bir iki sayfadan oluşan özensiz bir site ise ve iade koşulları gibi bilgilere yer verilmemişse güvenilirliği sorgulanmalı.

KVKK kapsamına giren ve alışverişle hiçbir ilgisi olmayan kişisel veriler talep ediliyorsa site derhal terk edilmeli.

Olası bir siber dolandırıcılık durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne www.ihbarweb.org.tr ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne www.usom.gov.tr/ihbar-bildir.html adresinden ihbarda bulunulabilir.