Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına yapılan destek tutarını ortalama 8 bin 198 liraya yükseltti. Ağustos ayına ilişkin toplam 1 milyar 417 milyon liralık SED ödemesinin hesaplara yatırıldı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirterek, bu kapsamda ağustos ayına yönelik toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki ödemenin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.