İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuş programlarını da etkiledi. 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günleri için planlanan bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edileceği duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." paylaşımında bulunuldu.

https://twitter.com/sgairportcom/status/1888944007167844685