İzmir Çiğli’de emekliler tazminat; memurlar sosyal denge tazminatı sevinci yaşıyor. Çiğli Belediyesi’nde, emekli olanlarla birlikte; memurların geçmiş dönemi de kapsayan tüm alacakları ödenirken; Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’dan da bir açıklama geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, önce emeğin hakkı diyerek sözlerini tuttuklarını açıkladı.

Buna göre; memurların 29 bin 850 TL’si önceki dönemin Şubat ve Mart aylarını da kapsamak üzere; Eylül ayında yapılan sözleşmenin geriye dönük 33 bin 210 TL ile birlikte toplam 63 bin 60 TL Sosyal Denge Tazminatı alacakları hesaplarına yatırdıklarını açıklayan Başkan Yıldız, "Çiğli Belediyesi ayrıca; 2023 yılının Ocak ayından itibaren emekli olan 129 kişinin alacağı olan 85 Milyon TL tutarındaki tazminatlarını da ödedi. Böylelikle; işçi sendikalarıyla önümüzdeki dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de başlayan Çiğli Belediyesi’nde geçmiş dönem de dahil olmak üzere tüm alacaklar sıfırlanmış oldu" dedi.

Çiğli’de, işçi ve emekçi hakları noktasında bir zafiyet yaşanmaması için büyük gayret gösterdiklerini ve tedbirli davrandıklarını belirten Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Belediyeler çalışanlarıyla vardır; çalışanlarının motivasyonu ile iş yapar. Aksi halde, bir tabeladan ibarettir ve sürdürülebilir işlerden, projelerden söz etmek olanaksızdır. Bir belediye başkanı olarak; takım ruhunu, ortak mutluluğu önemsiyorum. Bu bürokratik geçmişim boyunca da böyleydi. Bu ortak mutluluğun temelinde de her şeyden önce emeğin karşılığını almak ve vermek vardır. Bu nedenle de önceliğim hep bu oldu.” ded,

Öte yandan Başkan Yıldız; sendika temsilcileriyle önümüzdeki toplu iş sözleşmesi için görüşmeleri de başlattıklarını duyurdu.