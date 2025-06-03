Dolandırıcı, tefeci ve uyuşturucu satıcısı 11 ayrı organize suç örgütüne karşı yapılan operasyonlarla 4,4 milyar liralık hesap hareketi bulunan 90 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ile Jandarma Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Muğla, Manisa, Diyarbakır, Kastamonu, İzmir, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van’da 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen başarılı operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da H.K.’nin, İzmir’de E.U.’nun, Kastamonu’da G.A.’nın, Diyarbakır’da M.F.Y.’nin, Manisa’da A.S.’nin, Tekirdağ’da Ö.Ö.’nün, Van’da C.Ç.’nin, Muğla’da M.T.’nin, Karaman’da H.B.’nin, Mersin’de A.F.U.‘nun, Bitlis’te Ö.B.’nin elebaşılığını yaptığı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik; 4,4 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerin; İstanbul'da para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başka şahısların girmelerini sağladıkları, Muğla'da sosyal medya platformları üzerinden sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve sahte paravan şirketler kurdukları, Manisa'da alkollü yakalanarak cezai işlem uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan sürücülere, kan testi numuneleri ile oynanmak ya da değiştirilmek suretiyle “Limit Altında Ölçüm” raporu düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu maddeleri kargo paketlerinin içerisine gizleyerek örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri, Kastamonu'da vatandaşlarımızdan sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri, İzmir'de uyuşturucu madde temin edip sattıkları, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van'da ekonomik olarak zor durumda bulunan vatandaşlarımıza, araç, tarla ve daire/dükkan alım satımı adı altında yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Nüfuzunu Kötüye Kullanma, Görevi Kötüye Kullanma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Rüşvet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, Uyuşturucu İmal ve Ticareti ile Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda ayrıca; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.