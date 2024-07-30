Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de tümüyle hızlanıyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu duyurdu.

Bakan açıkladı... 'Yeşil dönüşüm' desteği geliyor Bakan açıkladı... 'Yeşil dönüşüm' desteği geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" mesajı verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1818312773199126919

Kaynak: igf