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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de tümüyle hızlanıyor.