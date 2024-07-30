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İnlerine girmeye devam!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi.Ele geçirilen malzeme şu şekilde;▪️ 9 adet el bombası,▪️ 6 adet sis… pic.twitter.com/0Z4p3uvPTL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2024

31 Mart sonrasında Nilüfer'de neler değişti ve değişecek?

31 Mart sonrasında Nilüfer'de neler değişti ve değişecek?

Ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmat ele geçirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.