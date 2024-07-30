Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesi Pençe Kilit'ten son faaliyete yönelik paylaşımda bulundu.
Bakanlık, arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.
Ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:
▪️ 9 adet el bombası,
▪️ 6 adet sis bombası,
▪️ 1.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı,
▪️ 900 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
▪️ 230 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
▪️ 20 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
▪️ 13 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı.
▪️ 1 adet anti-tank mayını,
▪️ 5 adet basma düzenek,
▪️ 4 adet ana imla hakkı,
▪️ 1 adet jeneratör,
▪️ 1 adet kesintisiz güç kaynağı (UPS),
▪️ 2 adet tüp,
▪️ 1 adet akü.
İnlerine girmeye devam!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmatı ele geçirdi.Ele geçirilen malzeme şu şekilde;▪️ 9 adet el bombası,▪️ 6 adet sis… pic.twitter.com/0Z4p3uvPTL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2024