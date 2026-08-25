Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine Ekim 2026'da katılması planlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY'in ilk uçuş ekibi eğitimlerinin TUSAŞ tesislerinde başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin yerli ve millî genel maksat helikopteri T-625 GÖKBEY için önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, GÖKBEY'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı.

GÖKBEY İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Türk mühendisliğinin ürünü olan GÖKBEY'i kullanacak personel, zorlu intibak sürecini başarıyla tamamladı. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte ilk uçuş ekibi, helikopterin operasyonel kullanımına yönelik önemli bir aşamayı geride bırakmış oldu. Bakanlık, T-625 GÖKBEY'in Ekim 2026'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmasının planlandığını bildirirken GÖKBEY'in Türk mühendisliğinin önemli ürünlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Paylaşımda, 'Gücümüz göklerden, imkânlarımız milletten!' ifadelerine yer verildi.