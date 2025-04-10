Milli Savunma Bakanlığı, haftalık son iki haftada 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve hudutlarda ise 209 kişinin yakalandığını duyurdu. 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 555 oldu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edildi.

Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine büyük bir şevk ve gayretle devam ettiğine vurgu yapılan toplantıda, savunma ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin de; beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Son iki haftada; Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 18 terörist etkisiz hâle getirildi.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı terörist de teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/k5KjcxhZbt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2025

Tuğamiral Aktürk, son iki haftada; Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 18 terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Aktürk ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı terörist teslim olmuş, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini, hudutlarda ise 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 209 şahsın yakalandığıve 4 bin 43 şahıs ise hududu geçemeden engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın haftalık toplantısında son verilere göre 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 555, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.372, engellenen kişi sayısı da 21 bin 358 olduğu kaydedildi.