17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından afetlere karşı hazırlıklarını bilimsel temeller üzerine inşa eden Kocaeli, daha güvenli ve dirençli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zemin araştırmalarından deprem izleme sistemlerine, dijital veri altyapısından toplum temelli eğitimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla kentin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli'nin hafızasında derin izler bırakan büyük bir dönüm noktası oldu. Binlerce insanın hayatını etkileyen deprem, şehirlerin yalnızca binalardan değil; sağlam zemin analizleri, doğru planlama ve afet bilinciyle birlikte ele alınması gerektiğini ortaya koydu.

Aradan geçen yıllarda Kocaeli, yaşadığı bu büyük acıdan çıkardığı dersleri bilimsel çalışmalara dönüştürdü. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem risklerini afet meydana geldikten sonra değil, öncesinde azaltmayı hedefleyen kapsamlı bir hazırlık modeli uyguluyor. Bu anlayış doğrultusunda yürütülen çalışmalar; zeminin tanınmasından verilerin dijital ortamda yönetilmesine, deprem hareketlerinin izlenmesinden vatandaşların bilinçlendirilmesine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

GÜVENLİ KENTLEŞMENİN TEMELİ ZEMİN BİLGİSİ

Depreme dirençli şehirlerin bilimsel veriler üzerine kurulması gerektiği anlayışıyla hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve mikrobölgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen veriler; imar planlarının hazırlanması, kentsel dönüşüm süreçleri, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi ve afet risk analizlerinde yol gösterici oluyor. Bu kapsamda Gebze ve Darıca'da yaklaşık 8 bin 700 hektarlık alanda başlatılan mikrobölgeleme çalışmalarıyla ilçelerin zemin yapısı ayrıntılı olarak inceleniyor. Çalışmalar tamamlandığında elde edilecek bilimsel veriler, gelecekteki şehir planlamalarına önemli katkı sağlayacak.

KOCAELİ'NİN ZEMİN HAFIZASI DİJİTAL OLARAK KORUNUYOR

Kocaeli'nin farklı noktalarında bugüne kadar gerçekleştirilen zemin araştırmalarından elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kocaeli Zemin Veri Bankasında tek merkezde toplanıyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle geliştirilen sistem sayesinde binlerce jeolojik ve jeoteknik rapor dijital ortama aktarıldı. Buna göre veri bankasında 5 bin 965 araştırma çukuru, 10 bin 964 sondajdan elde edilen 169 bin metre sondaj verisi ve 24 bin 108 jeofizik çalışma kayıt altında tutuluyor. Bu kapsamda 9 bin 571 sismik, 4 bin 106 MASW, 4 bin 752 mikrotremor, 5 bin 493 Düşey Elektrik Sondajı (DES) ve 186 Elektrik Özdirenç Tomografisi (ERT) ölçümüyle toplam 41 bin 37 zemin verisi bilimsel analizler için kullanılabiliyor. Oluşturulan dijital altyapı; şehir planlamasından mühendislik çalışmalarına, kentsel dönüşümden afet risk analizlerine kadar birçok alanda karar vericilere güvenilir veri sağlıyor.

DEPREM HAREKETLERİ 7/24 TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarında yalnızca geçmiş verileri değil, anlık hareketleri de takip ediyor. Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi (SİDEM) bünyesinde bulunan 41 kuvvetli yer hareketi ivme ölçüm istasyonu, Kocaeli'nin farklı bölgelerindeki zemin hareketlerini 7/24 saat izliyor. Bu sistemlerden elde edilen verilerle deprem-zemin davranış analizleri hazırlanıyor, risk değerlendirmeleri yapılıyor ve afet öncesi planlama süreçlerine bilimsel katkı sağlanıyor. AFAD ile yürütülen iş birliği kapsamında değerlendirilen veriler, kritik tesislerin korunması ve afet sonrası müdahale çalışmalarının daha hızlı ve etkili yürütülmesine destek oluyor.

DİRENÇLİ KENT İÇİN BİLİNÇLİ TOPLUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem hazırlığının yalnızca teknik çalışmalarla değil, bilinçli bir toplumla mümkün olduğuna dikkat çekerek eğitim faaliyetlerine de büyük önem veriyor. İzmit Seka Kültür Alanı'nda hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi (SİDEM), 14 yıldır vatandaşlara uygulamalı deprem eğitimleri veriyor. Bugüne kadar 129 bin 112 kişiye ulaşan merkezde vatandaşlar, deprem simülatörü sayesinde afet anında doğru davranış biçimlerini deneyimleyerek öğreniyor. Mahallelerde yürütülen afet gönüllülüğü çalışmaları kapsamında ise 115 mahallede 2 bin 551 gönüllüye ulaşılırken, yerel afet hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

DİRENÇLİ KENT VİZYONUNA ULUSLARARASI TAKDİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin afet hazırlığına yönelik çalışmaları uluslararası platformlarda da karşılık buluyor. SİDEM tarafından yürütülen 'Çok Geç Olmadan Hazırlanın: Depremle Yaşamayı Öğrenin Projesi', 56 ülkeden 153 şehrin katıldığı uluslararası organizasyonda dünya birinciliği ödülü kazandı. 'Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi Projesi' ise Marmara Belediyeler Birliği tarafından 'Altın Karınca Ödülü' ile ödüllendirildi.

BÜYÜKAKIN: 'BİLİMSEL VERİLERLE GELECEĞİ PLANLIYORUZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremle mücadelenin geçmişten ders alarak geleceğe hazırlanma süreci olduğunu belirterek şunları söyledi: '17 Ağustos bize deprem gerçeğini ve hazırlıklı olmanın önemini çok acı şekilde gösterdi. Bugün attığımız her adımda bilimi rehber alıyoruz. Depremi önleyemeyiz ancak oluşturacağı riskleri doğru planlama, sağlam bilimsel veriler ve bilinçli toplum anlayışıyla azaltabiliriz. Kocaeli'de zemin araştırmalarından dijital veri yönetimine, deprem izleme sistemlerinden eğitim çalışmalarına kadar bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Hedefimiz, geleceğin Kocaeli'sini daha güvenli, daha dirençli ve daha hazırlıklı bir şehir haline getirmektir.'

17 AĞUSTOS'TAN GELECEĞE UZANAN BİLİMSEL YOLCULUK

17 Ağustos 1999'un ardından Kocaeli için en büyük kazanım, yaşanan acıların bilimsel hazırlığa dönüşmesi oldu. Bugün yürütülen zemin araştırmaları, dijital veri çalışmaları, deprem izleme sistemleri ve afet eğitimleri geçmişten alınan derslerin geleceğe aktarılan en önemli adımları arasında yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem gerçeğini unutmadan, bilim ve teknoloji ışığında daha güvenli ve dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.