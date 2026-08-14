Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Kabadüz'de önemli bir çalışmayı daha tamamladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 19 ilçede sürdürülen ulaşım yatırımlarıyla mahalle ve grup yollarının standardı yükseltilirken, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanıyor.

Bu kapsamda Kabadüz ilçesinde çalışan ekipler, toplam uzunluğu 1 km olan Karakiraz Mahallesi bağlantı yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kabadüz merkezden Esenyurt, Yeşilada ve Gülpınar Mahallelerine de ulaşım sağlayan 1 kilometrelik bağlantı yolunda gerçekleştirilen çalışma ile bölgedeki ulaşım daha konforlu hale getirildi.

Mahalleleri birbirine bağlayan güzergâh, günlük ulaşımın yanı sıra bölgedeki vatandaşların ilçe merkezine erişimini de kolaylaştıracak.

ULAŞIM AĞI GÜÇLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlanan çalışma ile Kabadüz'ün ulaşım ağı güçlendirilirken, mahalleler arasındaki bağlantı da daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve mahalle yollarını modern ulaşım standartlarına kavuşturmaya devam ediyor.