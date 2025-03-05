Ziynet Sali, yeni şarkısı “Uyku Tutmadı” için ilginç bir tanıtım çalışması yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Trafiğe çıkanlar, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki dev posterlerle karşılaştı.

Posterlerde “Uyku tutmadı. Ya seni? Beni merak ediyorsan barkodu okut” diyerek bir barkodu işaret ediyordu. Barkodu okutanlar ise Ziynet Sali ‘nin yeni şarkısı “Uyku Tutmadı”nın dijital platformlardaki linklerine ulaştı.

Binlerce kişi bu kodu kullanarak Sali’nin yeni şarkısını dinledi.

Aynı günün gecesi, Ziynet Sali kendi Instagram hesabından uyku tutmayan şanslı takipçilerine “Uyudun mu?” şeklinde bir mesaj gönderdi. Mesajın Ziynet Sali’den geldiğine inanamayanlar olsa da, cevap verenlerle tatlı bir mesaj eşliğinde “Uyku Tutmadı”nın YouTube linki paylaşıldı.

Ziynet Sali’nin yeni şarkısının etkileşim yaratan bu yeni nesil tanıtımının ardındaki isim ise ünlü iletişimci Özgür Aras. Bu yenilikçi kampanya, dinleyicilerle doğrudan ve eğlenceli bir etkileşim kurmayı başardı.