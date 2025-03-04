Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden, tarzı ve albümleriyle müzik dünyasında başarıyla kendinden söz ettiren Ziynet Sali, yeni şarkısı "Uyku Tutmadı" ile dinleyicileriyle buluştu. Sözü ve müziği Onur Baştürk’e, düzenlemesi Serkan Ölçer’e ait olan şarkının klibini ise başarılı yönetmen Murat Küçük çekti.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde radyo ve televizyon kanallarında Telifmetre'nin açıkladığı raporda en çok dinlenen kadın sanatçı unvanını kazanan Ziynet Sali, 2025 yılına da iddialı bir giriş yapıyor.

Yeni yılda da arka arkaya ürettiği şarkılarla kendi rekorunu kırmaya hazırlanan sanatçı, müzikseverlere yine duygusal bir hit sunuyor.

Ziynet Sali’nin geniş bir şarkı arşivi bulunuyor ve bu arşivden onlarca şarkı arasından 15 yıl önce aldığı "Uyku Tutmadı"yı müzikseverlerle buluşturmaya karar verdi.

“Gerçekten de uyku tutmayan bir gecede arşivimi karıştırırken bir anda karşıma çıkan bu şarkıya karar verdim" diyen Sali, " Uyku tutmayan gecelerin, kalp kırıklığının hissi başkadır. Bu duyguyu yaşayanların hislerine tercüman olacak” dedi.

Ziynet Sali'nin yeni şarkısı "Uyku Tutmadı", uykuya dirençli anların ve kalp kırıklıklarının derin duygularını paylaşmak isteyen dinleyiciler için güçlü bir müzikal deneyim sunuyor.