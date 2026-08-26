30 yıllık sahne kariyeriyle Türk pop ve eğlence müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren, menajerlik ve iletişim çalışmalarını Özgür Aras'a emanet etti. Sanatçının tüm menajerlik ve iletişim hizmetleri Özgür Aras PR tarafından yürütülecek.

İSTANBUL (İGFA) - Türk pop ve eğlence müziğinin güçlü yorumcularından Cenk Eren, 30 yıllık sahne deneyimi, yüksek enerjisi ve geniş repertuvarıyla farklı kuşakları aynı sahnede buluşturmaya devam ediyor.

Sahne kariyerinde 30 yılı geride bırakan Cenk Eren'in yeni menajeri Özgür Aras oldu. Eren'in bundan sonraki dönemdeki tüm menajerlik ve iletişim hizmetleri Özgür Aras PR tarafından yürütülecek.

Yalnızca şarkılarıyla değil, seyirciyle kurduğu güçlü iletişim ve sahne enerjisiyle de eğlence dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Cenk Eren, Türk Sanat Müziği'nden pop müziğe, nostaljik klasiklerden günümüzün sevilen eserlerine uzanan geniş repertuvarıyla sahnesinde farklı kuşaklara hitap ederken, İstanbul eğlence hayatının uzun yıllardır değişmeyen isimleri arasında gösteriliyor.

REPERTUVAR PROJELERİYLE MÜZİKAL MİRASA DÖNÜŞ

30 yıllık kariyerinde özel projelere de imza atan Cenk Eren'in unutulmaz sanatçıların eserlerini kendi yorumuyla yeniden seslendirdiği 'Repertuvar' serisi ise dikkat çekiyor. 2015 yılında Tanju Okan şarkılarıyla başlayan proje, 2016'da Ferdi Özbeğen eserleriyle devam etti. Serinin 2019'daki durağı ise prodüktörlüğünü Selda Bağcan'ın üstlendiği Selda Bağcan şarkıları olurken, Eren, bugünkü sahne repertuvarında nostalji, pop müzik, Türk sanat müziği ve eğlence aynı çatı altında buluşturuyor.

30 yıllık deneyimini yüksek sahne enerjisi ve geniş repertuvarıyla birleştiren Cenk Eren'in menajerlik ve iletişim çalışmalarının Özgür Aras PR tarafından üstlenilmesiyle sanatçının kariyerinde yeni bir dönem de başlamış oldu.