Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in fikir ve eserleri, 'Eserleri Bağlamında Ziya Gökalp'in Düşünce Dünyası Çalıştayı'nda ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, TÜRKSOY koordinatörlüğünde düzenlenen çalıştay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen çalıştayda; Gökalp'in düşünce dünyası, eserleri, yaşadığı dönem ve ortaya koyduğu fikirler alanında uzman akademisyenlerin değerlendirmeleriyle ele alındı. Millet, milliyet, kültür, medeniyet, dil, eğitim ve toplum gibi pek çok temel mesele üzerine ortaya koyduğu fikirlerle Türk düşünce hayatında önemli bir yer edinen Gökalp'in, kendisinden sonraki dönemlere bıraktığı güçlü düşünce mirası değerlendirildi.

'BİZLERE BUGÜN BİLE REFERANS OLABİLECEK NİTELİKTE ESERLER ORTAYA KOYDU'

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Ziya Gökalp'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sonrasında birden fazla alanda sağladığı katkıya vurgu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

'Ziya Gökalp'in bıraktığı izlerin bugün Türk dünyasında hâlâ güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bugün Türk dünyasında ortak alfabe çalışmaları yürütülüyor, ortak üniversiteler ve farklı alanlarda iş birlikleri üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Günümüzde bilgiye ulaşmak oldukça kolay. Van'daki bir üniversite öğrencisi, akademisyen adayı ya da doktora öğrencisi; İstanbul veya Ankara'daki bir arşive gitmeden, internet üzerinden belgelere ve bilgilere ulaşabiliyor. Bizlerin zamanında bu süreç daha zordu, bizden önce çok daha zordu. Benim Ziya Gökalp'e olan şahsi hayranlığım da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Ziya Gökalp'in yaşadığı dönemin şartlarında hangi kaynaklara ulaşarak bugün hâlâ bize referans olabilecek nitelikte eserler ortaya koyduğu üzerinde düşünmek gerekiyor. Bunun bile tek başına büyük bir saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Tarihî şahsiyetleri yaşadıkları dönemin şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. Atatürk gibi bir dünya liderinin düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan büyük bir mütefekkirden bahsediyoruz. Ziya Gökalp, yalnızca 48 yıllık kısa ömrüne çok önemli çalışmalar sığdırmış, bugün dahi düşünce dünyamıza referans ve mihenk taşı olabilecek eserler bırakmıştır. Bu çalıştayın da Ziya Gökalp'in düşünce dünyasının, eserlerinin ve Türk fikir hayatına bıraktığı mirasın farklı yönleriyle ele alınması açısından son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada birbirinden değerli akademisyenlerimizi dinlemekten ve onların değerlendirmelerinden istifade etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Keçiören Belediyemizin tüm imkânlarıyla öğrenci ve akademisyen olan, eğitim için emek harcayan herkese sonuna kadar açık olduğunu belirtmek isterim. Sizleri ilçemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk olur.'