ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un kazandığı İstiklal Madalyası vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anlamlı bir törene katıldı.

1924 yılında Trabzon'a verilen ve 101 yıl sonra tevdi edilen şehrin gurur nişanesi İstiklal Madalyası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür plaketi takdim etti.

Bakan Uraloğlu, plaketin yalnızca bir teşekkür değil, geçmişten bugüne uzanan güçlü bağ ve ortak hafızanın nişanesi olduğunu vurguladı.

Etkinlikte 'Bize Her Yer Trabzon' sloganıyla Trabzon'un evlatları; milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, il ve ilçe başkanları ile dünyaca tanınan Mehteran Takımı eşliğinde Trabzon Etkinlikleri Alanı'na giriş yaptı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 'Tarihiyle, ruhuyla ve inancıyla Trabzon, her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesi olmaya devam ediyor. İstiklalin baki olsun Trabzon' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Trabzon'un kültürel mirasını ve birlik ruhunu vurgulayan coşkulu bir programla son buldu.

