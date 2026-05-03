Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Projenin tamamlanmasıyla bölgesel ulaşımda büyük dönüşüm hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 312 kilometrelik hatla Mersin'den Gaziantep'e uzanan projenin, kuzey ve doğu bağlantılarıyla Türkiye'nin demiryolu omurgasını güçlendirecek önemli yatırımlar arasında yer aldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın yalnızca bölgesel bir ulaşım projesi olmadığını, aynı zamanda uluslararası taşımacılık açısından stratejik bir rol üstleneceğini ifade etti.

Projenin, Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ne uzanması planlanan Kalkınma Yolu ile entegre edilerek Mersin Limanı'nı Avrupa'ya bağlayan önemli bir lojistik koridorun parçası olacağı vurgulandı. Hattın tamamlanmasıyla mevcut 6,5 saatlik seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, projenin vatandaşlara hem zaman hem de konfor açısından önemli avantajlar sağlayacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, demiryolu yatırımlarıyla Türkiye'nin küresel lojistikte daha güçlü bir konuma taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

