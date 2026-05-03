İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, Fatih Sultan Mehmet dualarla anıldı. Törene Vali Davut Gül ve üst düzey protokol katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethiyle tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 545. yılında düzenlenen programla andı.

Fatih Sultan Mehmet'in kabri başında gerçekleştirilen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Bahtiyar Ersay ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethiyle açtığı yeni çağ ve bıraktığı miras bir kez daha yad edildi. Anma töreni, yapılan duaların ardından sona erdi.