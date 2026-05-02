Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara aldı. Karadeniz ekibi karşısında alınan bu ağır yenilgi, sarı-kırmızılıların rekor kırma ve şampiyonluk kutlama planlarını ertelemesine neden oldu.

İşte maçın detayları ve şampiyonluk yarışındaki son durum:

Samsun'da Şok Skor: 4-1

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, maça hızlı başlayarak 9. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Ancak ev sahibi Samsunspor, 22. dakikada Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı.

Maçın dönüm noktası ise 63. dakikada yaşandı. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Samsunspor; Cherif Ndiaye (57', 82') ve Marius (71') ile bulduğu gollerle sahadan 4-1'lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk Riski ve Puan Durumu

Bu mağlubiyetle Galatasaray'ın 74 puanda kalması, şampiyonluk yarışını son 2 haftaya taşıdı.

Sıra Takım Maç Puan Averaj 1 Galatasaray 32 74 +46 2 Fenerbahçe 32 70 +37 3 Trabzonspor 32 66 +24

Veriler 32. hafta sonu itibarıyladır.

Şampiyonluk Senaryoları:

Avantaj Hala Galatasaray'da: Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

İkili Averaj Üstünlüğü: Galatasaray, Fenerbahçe ile olası bir puan eşitliği durumunda ikili averajda üstün olan taraf (Ligin ilk yarısında 1-1, ikinci yarıda 3-0).

Gereken Puan: Sarı-kırmızılı ekip, kalan 2 maçından (Antalyaspor ve Kasımpaşa) alacağı bir galibiyetle diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Galatasaray, ligin 33. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin bu süreçte puan kaybetmesi durumunda Galatasaray sahaya çıkmadan da şampiyonluğunu tescilleyebilir.

