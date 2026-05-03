AYDIN (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş, dün akşam saatlerinde Aydın Atatürk Meydanı'nda, kendilerini Ülkü Ocakları mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Eşiyle birlikte olduğu sırada gerçekleşen saldırı, büyük tepki topladı.

İGF Genel Başkan Yardımcısı Serkan Torun, saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, olayın sadece Topbaş'a yönelik bir fiziki müdahale olmadığını, aynı zamanda basın özgürlüğüne ve ifade hürriyetine karşı yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi.

Torun açıklamasında, 'Meslektaşımız Süleyman Topbaş'a, eşinin yanında gerçekleştirilen bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kim olursa olsun, hangi düşünceye veya yapıya mensup bulunursa bulunsun, bir gazetecinin susturulmaya çalışılması, hele ki böylesine çirkin bir yöntemle hedef alınması asla kabul edilemez. Bu olay, sadece bir gazeteciye değil; halkın haber alma hakkına, basının özgür iradesine ve toplumun ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır' dedi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirten Torun, yetkililere de çağrıda bulunarak, 'Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimlikleri derhal tespit edilmeli, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Ayrıca kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına ilgili kurum ve temsilcilerin açık ve net bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmesi büyük önem arz etmektedir. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Gazetecilik suç değildir, susturulamaz.' diye konuştu.

İGF olarak sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade eden Torun, Topbaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.